SALON: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Aydın Karaçam, Alican Alıcı

BEŞİKTAŞ HDI SİGORTA: Melisa Korkmaz 7, İrem Naz Topuz 10, Melek Uzunoğlu 10, Bradford 15, Ivankovic, Nisa Yalçın 9, Elif Bayram 7, Salvadores 14,Senay Zeybek 1, Nur Sezen Yavuz

GALATASARAY: Williams 12, Asena Yalçın 3, Cansu Köksal 3, Steinberga23, Russell 14, Meltem Yıldızhan 8, Pelin Derya Bilgiç 19, Sude Yılmaz, Hruscakova 2, Mısra Albayrak

1'İNCİ PERİYOT: 19-21

DEVRE: 43-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-65