Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Serkan Emlek, Umut Özgün Ergün, Mustafa Candemir Tabak

BeşiktaşHDISigorta: İrem Naz Topuz 7, Salvadores 18, Melisa Korkmaz 12, Bradford 6, Ivankovic 14, Senay Zeybek, Nur Sezen Yavuz, Elif Bayram 16, Nisa Yalçın, Draşkiçeviç 3

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 5, Nihan Demirkol, Cannon 19, Dubljevic 18, Baric 10, Nazlı Güngör, Mitchell 24, Naile Çırak 2, Esma Çelen Türk, Sera Özelçi 6, Şuğranur Hatice Sönmez, Nuran Tutsak 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 35-40

3. Periyot: 49-63