Beşiktaş HDI Sigorta: 60 - Nesibe Aydın: 76

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Sedef Yarıcı

Beşiktaş HDI Sigorta: Alvarez 12, Elif Bayram 3, İrem Naz Topuz 11, Bradford 20, Melek Uzunoğlu 4, Melisa Korkmaz 4, Senay Zeybek 2, Nur Sezen Yavuz, Nisa Yalçın 4, Draşkiçeviç

Nesibe Aydın: Snytsina 9, Harika Gözde Eldaş 6, Melike Tuğba Oral 2, Peddy 10, Hebard 34, Büşra Akgün 3, Gizem Kaymaz, Simon 12, Alis Kumsal Aslan

1. Periyot: 15-18

Devre: 30-39

3. Periyot: 49-59