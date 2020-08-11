Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

İdman, koşu ve açma-germe çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç ile süren antrenman, yarı sahada yapılan taktik maçı ve açma-germe çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.