Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki akşam antrenmanı çeşitli pas ve top kapma çalışmalarıyla başladı.

Dar alan oyunlarının yapıldığı antrenman taktik maçı ve şut idmanıyla sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.