Beşiktaş hazırlıklarını Almanya'da sürdürüyor

Beşiktaş, Almanya kampında yeni sezon hazırlıklarını Bavyera Eyaleti´nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan idmanda, kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Minyatür kale maç ile devam eden idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.