Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile yenişemedi
Beşiktaş milli arada özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
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Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.
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VavaCars Fatih Karagümrük ise Salvatore Sirigu, Davida Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Emir Tintiş, Andrea Bertolacci, Emre Mor, Valentin Eyyseric, Flavio Paoletti, Kevin Lasagna, Güven Yalçın 11'iyle sahaya çıktı.
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Mücadelenin 25. dakikasında Emre Mor'un ara pasında topla buluşan Kevin Lasagna, ceza sahasına girip aşırtma bir vuruşla topu filelere göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.
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İlk yarı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Beşiktaş beraberliği 61. dakikada yakaladı.
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Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.
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Beşiktaş'ta Al-Musrati riske edilmezken, bel ağrısı bulunan Ante Rebic, bireysel antrenman yapan Chamberlain ile Emrecan Terzi ile Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.
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Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.
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