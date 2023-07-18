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        Beşiktaş hazırlık maçında farklı kazandı!

        Beşiktaş hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd'i 4-0 mağlup etti

        Habertürk
        Giriş: 18.07.2023 - 21:08
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        Beşiktaş'tan 'farklı' prova!
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        Yeni sezon çalışmalarına Almanya'da devam eden Beşiktaş ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Mezokovesd ile karşılaştı.

        Siyah-beyazlılar mücadeleyi 4-0 kazandı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren goller, 16. dakikada Aboubakar, 19 ve 27. dakikada Muleka ve 62. dakikada Semih kılıçsoy'dan geldi.

        Siyah-beyazlılarda, Jackson Muleka, oynanan son 2 hazırlık maçında 3. golünü attı.

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        Sakatlığı sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Ghezzal, Muleka'nın attığı 2. golün asistini yaptı.

        Beşiktaş, daha önce Almanya ekibi Augsburg ile 1-1 berabere kalmıştı.

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