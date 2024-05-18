Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Spor Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hatayspor'u konuk ediyor. Önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almak isteyen siyah- beyazlılar, Hatayspor engelini aşarak üç puanı hanesine yazdırmak istiyor. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Pendikspor, Karagümrük ,Gaziantep FK, Ankaragücü gibi takımlarla ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor ise son iki maçını 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandırdı. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin yayıncı kanalı...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş- Hatayspor maçı 18 Mayıs Cumartesi (bugün) 19.00'da başlayacak.

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan maç beIN Sports 2'den yayınlanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ SON DURUM

          Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, oynadığı 36 maçta 16 galibiyet 7 beraberlik ve 13 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşmalarda 49 kez fileleri havalandıran siyah beyazlılar, kalesinde ise 43 gol gördü.

        • 4

          HATAYSPOR SON DURUM

          Volkan Demirel ile yollarını ayıran Hatayspor ise Özhan Pulat yönetiminde çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlikle karşılaşmaları sonlandırdı. Lig'de 37 puanla 18. sırada küme düşme hattında bulunan Hatayspor, bu sezon 36 maçta 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Habertürk Anasayfa