Beşiktaş- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Siyah-beyazlılar ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Pendikspor, Karagümrük ,Gaziantep FK, Ankaragücü gibi takımlarla ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor ise son iki maçını 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandırdı. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin yayıncı kanalı...