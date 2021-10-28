Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenman, yarım sahada taktik maçı ve sonrasında yapılan şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00'da özel bir uçakla Hatay'a gidecek.