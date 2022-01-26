Beşiktaş, Hasic'i kiraladı

Siyah-beyazlı ekibin transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ajdin Hasic, 2021-22 sezonunun sonuna kadar Ümraniyespor’a geçici transfer olmuştur. Ajdin Hasic’e Ümraniyespor’da başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Beşiktaş, genç forveti iki yıl önce Dinamo Zagreb'ten kadrosuna katmıştı.

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