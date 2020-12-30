Beşiktaş'ta 14 kişilik yabancı oyuncu kadrosuna dahil edilemeyen ve lisans çıkartılmayan Jeremain Lens'te flaş bir gelişme yaşandı. TRT Spor'un haberine göre Jeremain Lens, transfer görüşmeleri için Hollanda'ya gitti.

Beşiktaş'ın, Lens'in başka bir takımla anlaşması durumunda kolaylık sağlayacağı belirtildi. Siyah-beyazlı kulüpte 102 maçta forma giyen Hollandalı futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.