Beşiktaş günü tek idmanla geçirdi

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5´e 2 ve tam sahada hücum ve savunma çalışmaları yapıldı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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