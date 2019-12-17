Süper Lig'e verilecek arada kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, ilk hedefini belirledi. beIN Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transferini ocak ayında gerçekleştirmek istiyor.

Bu sezon 15 haftada ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu hem merkezde hem de kanatta oynaması nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da gözdesi.

KİRALIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Yeni Malatyaspor'da İtalya'nın Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor. Abdullah Avcı'nın daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim şartları zorlama kararı aldı.