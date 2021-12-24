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Beşiktaş - Göztepe maçı yazar yorumları

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi

24.12.2021 - 10:52 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE: Beşiktaş’ın dün oyunun rüzgarını uzun süreyle kendi lehine çevirememesinde bir başka önemli faktör hücumda yapılan kolay top kayıplarıydı. Özellikle Larin ve Batshuayi’nin daha gerçekçi oynamaları gerek. Dün 38’de Ghezzal’le birlikte baskın hücuma çıkan Larin, boşta birçok arkadaşı varken çalımla çok basit bir top kaybetti mesela. Bir dakika sonra bu kez Batshuayi son derece kolay bir pas hatası yaptı, dönen topta da Göztepe penaltı kazandı zaten. 

  • UĞUR MELEKE: Ne kadar kaliteli olursanız olun futbol ciddiyet ister. Dün Göztepeliler daha ciddilerdi. Ancak kalite farkıyla kazandı Beşiktaş. Beşiktaş’ın dünkü galibiyetinde aslan payını Ghezzal’e vermek lazım. 30’daki golde Rıdvan muazzam bir driplingle çıktı. Oğuzhan süper bir ekstra pas yaptı. Ama atak başlangıcında Ghezzal’in ısrarını ve Rıdvan’ın koşu yoluna, boş alana attığı pası da unutmamak gerek. Aynı Ghezzal 60’ta da maçın fişini çeken golünü attı. 

  • GÜNTEKİN ONAY: İlk 45 dakikada Premier Lig takımlarını kıskandıracak kadar müthiş bir efor sarf eden, sıra dışı bir tempoyla oynayan Göztepe’nin ikinci devreyi çıkartması açıkçası pek de mümkün görünmüyordu. Nitekim ikinci yarı Beşiktaş’ın hakimiyetiyle başladı ve Ghezzal’in mükemmel golüne kadar da aynı şekilde devam etti. 

  • GÜNTEKİN ONAY: Orta alanda Pjanic ve Josef ile üstünlüğü ele geçiren Beşiktaş, keyif veren bir futbol sergiledi. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Göztepe, Rosier’nin de atılmasının ardından yoğun bir baskı kursa da Beşiktaş 10 kişiyle kalesini iyi savundu. İki takım da hafta içi maçı olmasına rağmen çok yüksek bir tempo ve kıran kırana bir 90 dakika izletti. 

     

  • SİNAN VARDAR: Beşiktaş özellikle ikinci yarıdaki futboluyla keyif verirken gelecek haftalar için de ışık saçtı. Önder Karaveli takıma dokunuşlarıyla Beşiktaş'a çok farklı bir güzellik kattı. Kalmalı, kalması sağlanmalı... Önder Hoca ile yeniden tanıştığımız mücadele ruhu devam etmeli. 

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