Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşıyor. Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya geliyor. Bu oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe ise bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...