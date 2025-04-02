Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Göztepe'yi ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçında, rakibine üstüne gelen taraf Trabzonspor-Sipay Bodrum FK eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya kısa bir süre kala, Beşiktaş-Göztepe mücadelesinin tarihi ve maç saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Göztepe maçı yayıncı kuruluşu...
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Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Beşiktaş, Göztepe ile karşılaşıyor. Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya geliyor. Bu oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe ise bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Beşiktaş-Göztepe çeyrek final maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
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BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Göztepe maçı 3 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.
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BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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İKİ TAKIMIN KUPA REKABETİ
Beşiktaş ile Göztepe, daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, Göztepe ise bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
5 müsabakada ise beraberlikle sonuçlandı.
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TAKIMLARIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai forma giyemeyecek.
Bakhtiyor Zaynutdinov'un da maçta görev yapması beklenmiyor.
Göztepe'de sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Djalma Silva ve Isaac Solet'in yanı sıra Ahmed Ildız'ın da forma giymesi beklenmiyor.