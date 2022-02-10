Beşiktaş Göztepe maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Beşiktaş, son 16 turunda son haftaların flaş takımı Göztepe'yle kozlarını paylaşıyor. Şimdiden merakla beklenen Beşiktaş Göztepe maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Göztepe maçı bugün saat 20:30'da başlayacak ve mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN