Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor
Beşiktaş, Matias Vargas'ı renklerine bağlamak için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, sözleşme imzalamak için Arjantinli oyuncunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor
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Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Matias Vargas için görüşmeleri yoğunlaştırdı..
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Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Arjantinli oyuncu, hücum hattının iki kanadında da forma giyebiliyor.
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Çin de istediği performansı gösteremeyen Vargas, siyah beyazlı formayı giymek istediğini kulübüne bildirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Shangai Port'tan bonservisini almaya çalışıyor.
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2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da görev yapan Arjantinli futbolcu, iyi bir performans sergilemişti.
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36 maça çıkan Vargas, 5 gol 13 asist üretmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sonraki sezon 4 milyon euro'ya Çin'in yolunu tutmuştu.
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Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Bakhtiyor Zaynutdinov’un alınmasını istiyor.
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CSKA Moskova forması giyen Kazak oyuncu ile uzun süre önce anlaşma sağlasa da, Rus ekibiyle ortak noktada buluşulamadı.
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Pazarlıklarda aradaki farkın azaldığı gelen haberler arasında.