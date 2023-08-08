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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor: Matias Vargas! BJK transfer haberleri - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş görüşmelerini sürdürüyor

        Beşiktaş, Matias Vargas'ı renklerine bağlamak için temaslarını sürdürüyor. Siyah beyazlı ekip, sözleşme imzalamak için Arjantinli oyuncunun kulübünden bonservisini almasını bekliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 15:50
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          Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Matias Vargas için görüşmeleri yoğunlaştırdı..

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          Teknik direktör Şenol Güneş'in olumlu rapor verdiği Arjantinli oyuncu, hücum hattının iki kanadında da forma giyebiliyor.

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          Çin de istediği performansı gösteremeyen Vargas, siyah beyazlı formayı giymek istediğini kulübüne bildirdi. 26 yaşındaki futbolcu, Shangai Port'tan bonservisini almaya çalışıyor.

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          2021-2022 sezonunda Adana Demirspor'da görev yapan Arjantinli futbolcu, iyi bir performans sergilemişti.

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          36 maça çıkan Vargas, 5 gol 13 asist üretmişti. 26 yaşındaki oyuncu, sonraki sezon 4 milyon euro'ya Çin'in yolunu tutmuştu.

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          Bu arada teknik direktör Şenol Güneş, Bakhtiyor Zaynutdinov’un alınmasını istiyor.

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          CSKA Moskova forması giyen Kazak oyuncu ile uzun süre önce anlaşma sağlasa da, Rus ekibiyle ortak noktada buluşulamadı.

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          Pazarlıklarda aradaki farkın azaldığı gelen haberler arasında.

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