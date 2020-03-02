Gökhan Gönül şoku

Beşiktaş'ta sakatlık şoku... Sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almayan Gökhan Gönül'ün MKE Ankaragücü maçında oynaması zor görünüyor.

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