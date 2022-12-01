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Beşiktaş GKN Kargo, Monique Billings'i transfer etti

Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Monique Billings'i kadrosuna kattı.

Giriş: 01.12.2022 - 18:35 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş GKN Kargo, Monique Billings'i transfer etti

Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Monique Billings'i kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Ürdün temsilcisi Al Fuheis'te forma giyen 1.92 metre boyundaki pivot, 5 Aralık Pazartesi günü takıma katılacak.

Kariyerine ABD'de başlayan ve büyük bölümünü WBNA takımlarından Atlanta Dream'de geçiren 26 yaşındaki oyuncu, dönem dönem Çin, Güney Kore, İsrail, Rusya, Avusturalya'da oynadı.

Billings, 2019-2020 sezonunda transfer olduğu Hatay Büyükşehir Belediyespor'da sadece 1 maçta forma giydi.

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