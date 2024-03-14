Beşiktaş geri dönüşte sıkıntı yaşıyor

Trendyol Süper Lig’de sezona Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde başlayan, ardından Güneş’in yardımcılığını yapan Burak Yılmaz ile yola devam eden Beşiktaş, daha sonra kulübün efsane isimlerinden Rıza Çalımbay’la anlaştı. Yönetim değişikliği de yaşayan Kartal’da, Çalımbay da uzun süre görevde kalamadı ve 3 maçlık Serdar Topraktepe döneminden sonra siyah-beyazlılar, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos’a takımı emanet etti. Santos’la da inişli çıkışlı bir grafik çizen Kara Kartal’a tüm bu değişimler çare olmadı.