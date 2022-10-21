Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Serik Belediyespor ile eşleşen Beşiktaş’ta Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah basın mensuplarına açıklamalarda oldu.

Çekilen kuranın hayırlı olmasını dileyen Ferah, “Değişik bir kura oldu bu sene bizim için, hayırlı olsun. Sportmenliğin, birlik ve beraberliğin olduğu bir sene olsun. Bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.