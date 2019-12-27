LENS CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Jeremain Lens, cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü. Kartal'da Gökhan Gönül, Necip Uysal, Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.