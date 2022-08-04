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Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki forvet oyuncusu Yiğit Onan'ı transfer etti

04.08.2022 - 15:49 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, genç basketbolcu Yiğit Onan'ı kadrosuna kattı
AA

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlı takımın, geçen sezon Sırbistan’ın KK Dynamic takımında forma giyen 2,07 metre boyundaki Yiğit Onan ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Yiğit Onan, Basketbol Gelişim Ligi'ndeki kariyerinin ardından 2021-2022 sezonunda Sırbistan'ın KK Dynamic takımına transfer oldu. Genç sporcu, görev aldığı 23 karşılaşmada; 9,7 sayı, 4,9 ribaunt ve 2,7 asist ortalamalarıyla oynadı.

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