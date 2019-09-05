Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve istasyon koşuları ile başladı.

İdman, dar alanda top kontrolü ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan çift kale taktik maçla devam etti. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

İdmana milli takım kamplarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinli olan Abdoulay Diaby de antrenmanda yer almadı.

Öte yandan antrenmanı Adana Beşiktaş Futbol Okulu öğrencileri de takip etti. Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı oyuncular, idmanın ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Gazişehir Gaziantep mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.