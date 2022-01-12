Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Yeni tip koronavirüs test sonucu negatife dönen Rachid Ghezzal antrenmanda yer aldı.

Antrenmanı kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da izledi.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp, kampa girecek.