Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı.

Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Hava yoluyla Gaziantep'e gidecek Beşiktaş, burada kampa girecek.