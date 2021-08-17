BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde geçen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5´e 2 çalışması ile kondisyon ve dayanıklılık koşuları yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından tam sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00´de yapacağı çalışmayla devam edecek.