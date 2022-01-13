Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman koşu, istasyon ve açma-germe çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla süren antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmanı Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da izledi.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlı ekip kampa girdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, kadroda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Mitchy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın ve Emirhan İlkhan.