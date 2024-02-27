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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı? Son dakika futbol haberleri - Futbol Haberleri

        Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı?

        Beşiktaş- Galatasaray derbisinin merakla beklenen seyirci kararı açıklandı. Futbolseverler "Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. İşte açıklanan karar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 17:38 Güncelleme: 27.02.2024 - 17:38
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        • 1

          Beşiktaş- Galatasaray derbisine deplasman taraftarının alınıp alınmayacağına karar verildi. İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'nun açıklama yapmasının ardından taraftarlar derbiye seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı?

        • 2

          BEŞİKTAŞ MAÇINA GALATASARAY TARAFTARI ALINACAK MI?

          İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan konuya dair önemli duyuru geldi. Beşiktaş- Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildi. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta 1914 Galatasaray taraftarı tribünde yer alabilecek.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş- Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

          Zorlu derbi, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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