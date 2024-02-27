Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı?
Beşiktaş- Galatasaray derbisinin merakla beklenen seyirci kararı açıklandı. Futbolseverler "Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı" sorusuna yanıt ararken beklenen açıklama geldi. İşte açıklanan karar...
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Beşiktaş- Galatasaray derbisine deplasman taraftarının alınıp alınmayacağına karar verildi. İstanbul Spor Güvenlik Kurulu'nun açıklama yapmasının ardından taraftarlar derbiye seyirci alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş- Galatasaray maçına deplasman taraftarı alınacak mı?
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BEŞİKTAŞ MAÇINA GALATASARAY TARAFTARI ALINACAK MI?
İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan konuya dair önemli duyuru geldi. Beşiktaş- Galatasaray derbisine deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verildi. Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta 1914 Galatasaray taraftarı tribünde yer alabilecek.
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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Galatasaray maçı, 3 Mart Pazar akşamı Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
Zorlu derbi, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.