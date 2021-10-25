Süper Lig'in 10´uncu haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi mücadelesinin ilk 11'leri açıklandı. İşte Beşikktaş-Galatasaray maçı detayları...

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Teixeira, Larin, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Diagne