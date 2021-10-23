Beşiktaş Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 10. hafta maçına sahne olacak Beşiktaş Galatasaray maçı maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Wellington, Rıdvan, Josef, Pjanic, Alex Texeira, Larin, Ghezzal, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Mohammed.