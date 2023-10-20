Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş, Galatasaray maçı için kampa girdi - Beşiktaş Haberleri

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BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Burak Yılmaz’ın yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik programla tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ, Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak ile Tüpraş Stadyumu ve Taraftar İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen izlediler.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında, yarın saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde Galatasaray ile karşılaşacak.