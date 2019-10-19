19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş- Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu
Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Mislina Kılıç, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Ceyda Aktaş, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek)
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak)
Setler: 17-25, 18-25, 25-23, 19-25
Süre: 111 dakika (24, 28, 30, 29)
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta, ligde üçüncü maçını da kazanırken, Beşiktaş ikinci yenilgisini aldı.
Birinci set karşılıklı sayılarla başladı. Vasilantonaki’nin dört numaradan yaptığı etkili ataklarla Galatasaray HDI Sigorta, teknik molayı 12-7 önde geçerken, seti de 25-17 alarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete etkili servisler atarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik molayı 12-5 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta, Rykhliuk'un smaçları sonunda aradaki farkı korudu ve seti 25-18 alarak 2-0 üstünlük kurdu.
Üçüncü sete Beşiktaş iyi başladı. Dilara Bilge'nin smaç sayılarıyla siyah-beyazlılar teknik molaya 12-10 önde girdi. Beşiktaş, farkı korudu ve seti 25-23 alarak durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü sete iyi başlayan yine Beşiktaş oldu ve siyah-beyazlılar, teknik molayı 12-10 önde kapattı. Galatasaray HDI Sigorta teknik moladan iyi döndü ve etkili servisler kullandığı seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.
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