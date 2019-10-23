23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbiyi hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi.
Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) görevini ise Cüneyt Çakır'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.
9. HAFTANIN HAKEMLERİ
25 Ekim Cuma:
20.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
26 Ekim Cumartesi:
15.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Alper Ulusoy
17.30 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat
20.00 Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
27 Ekim Pazar:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Zorbay Küçük
16.30 Göztepe-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
16.30 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
19.00 Beşiktaş-Galatasaray: Mete Kalkavan
28 Ekim Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Trabzonspor: Ali Palabıyık
KALKAVAN'IN 8. DERBİSİ
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak maçta görev yapacak Mete Kalkavan, kariyerindeki 8. derbisine çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK),27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta yapılacak derbiye Mete Kalkavan'ı atadı.
Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana hakemlik yapan Kalkavan, daha önce 7 derbi yönetti.
YÖNETTİĞİ SON DERBİ OLAYLI GEÇMİŞTİ
Mete Kalkavan'ın yönettiği son derbi ise olaylı geçmişti. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş maçı yarıda kaldı. O dönem siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör Şenol Güneş, atılan yabancı maddenin başına isabet etmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü.
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, çıkan saha olayları nedeniyle maçı 57. dakikada tatil etti. TFF, karşılaşmanın kaldığı yerden seyircisiz oynanamasına karar verdi.
Beşiktaş, bu kararı protesto etmek amacıyla sahaya çıkmadı. Bunun üzerine Fenerbahçe hükmen 3-0 galip ilan edilirken, Beşiktaş bir sezon kupadan men edildi.
Kalkavan, böylece olaylı maçın ardından 1,5 yıl sonra yeniden derbide görevlendirildi.
İstanbul bölgesi hakemi olan Kalkavan, kariyerindeki ilk derbiye ise 3 Mart 2013'te çıktı. Söz konusu maçta Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 4. MAÇI
Mete Kalkavan, daha önce 3 kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çaldı. Bu maçların 2'sini Beşiktaş kazandı. Galatasaray da bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş, şampiyonluğa ulaştığı 2015-2016 sezonunda Galatasaray'ı sahasında 2-1, deplasmanda da 1-0 mağlup etti. Galatasaray ise 13 Ağustos 2016'da yapılan Süper Kupa maçında Beşiktaş'ı penaltılar sonucunda yenerek kupayı müzesine götürdü.
Öte yandan Mete Kalkavan, bu sezon 8 haftası geride kalan Süper Lig'de 2 maç yönetti.
Kalkavan'ın düdük çaldığı maçlarda Galatasaray ile İttifak Holding Konyaspor 1-1, Trabzonspor ile Gençlerbirliği de 2-2 berabere kaldı.
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