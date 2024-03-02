Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda?
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlıyor. Beşiktaş ve Galatasaray tarihinde 355. kez birbirine rakip olurken, bu karşılaşmalarda sarı kırmızılıların 126-114 üstünlüğü bulunuyor. Zorlu mücadele öncesinde, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" Soruları taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
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Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konu ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen dev derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih ve saat taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Galatasaray derbisi 3 Mart Pazar akşamı saat 19.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş Galatasaray maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.
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354. RANDEVU
Beşiktaş - Galatasaray rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan müsabakayla başladı ve o mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım bugüne kadar 354 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 126 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 114 defa rakibini mağlup etti. 114 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 495 golüne, Beşiktaş 464 golle karşılık verdi.
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HALİL UMUT MELER DÜDÜK ÇALACAK
Beşiktaş - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın 4. hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy
GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ
Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
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