Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne oluyor. Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konu ediyor. Kıran kırana mücadelelere sahne olması beklenen dev derbide FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş-Galatasaray derbisinin oynanacağı tarih ve saat taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Beşiktaş-Galatasaray maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...