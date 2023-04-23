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Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile evinde oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş: 23.04.2023 - 13:36 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
İHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Dün oynanan Ümraniyespor maçında 11 oynayan oyuncular, sadece düz koşu yaparken diğer oyuncular ise dejenerasyon idmanı ve topla çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise Galatasaray maçının taktiği üzerinde duruldu.

Beşiktaş yarını izinli geçirecek. Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisi hazırlıklarına çarşamba günü yapacağı antrenman ile devam edecek.

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