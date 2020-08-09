Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilecek ilk antrenmanın saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

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