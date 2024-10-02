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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Frankfurt maçına hazır - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Frankfurt maçına hazır

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u misafir edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 02.10.2024 - 14:21
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        Beşiktaş, Frankfurt maçına hazır
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        UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

        Sakatlıkları bulunan Necip Uysal ile Moatasem Al Musrati, antrenmanda yer almadı.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Eintracht Frankfurt mücadelesi, saat 22.00'de başlayacak.

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