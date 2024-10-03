Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

        Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Frankfurt Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş Avrupa'da 246. maçına çıkıyor! Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax'a 4-0 yenilen siyah beyazlılar, ligin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Frankfurt'u konuk ediyor. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Eintracht Frankfurt'a üstünlük kurarak taraftarını mutlu etmeye çalışacak. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'ler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 08:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa'da önemli başarılar hedefleyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya’nın Frankfurt takımını ağırlıyor. Lige mağlubiyetle başlayan Giovanni van Bronckhorst’un öğrencileri, taraftarının desteğiyle rakibini mağlup ederek ilk üç puanına ulaşmak istiyor. Beşiktaş - Frankfurt maçı canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri merak ediliyor. Siyah beyazlılar, bu sezon tüm kulvarlarda 27 gol atarken kalesinde ise 12 gol gördü. Peki Beşiktaş - Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, karşılaşmanın detayları…

        • 2

          BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

          Beşiktaş - Frankfurt maçı, 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 22.00’de başlayacak ve Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

          Karşılaşmayı İskoç hakem John Beaton yönetecek.

        • 3

          BEŞiKTAŞ - EİNTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

          Beşiktaş - Frankfurt mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

          Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda ekibi Ajax’a 4-0 mağlup olmuştu. Kara Kartal, Frankfurt’u mağlup ederek Avrupa’da çıkış yakalamayı hedefliyor.

        • 4

          BEŞİKTAŞ - FRANKFURT MAÇI MUHTEMEL 11’LER

          BEŞİKTAŞ: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Gedson, Ndour; Joao Mario, Rafa Silva, Rashica; Immobile

          FRANKFURT:

        • 5

          SİYAH BEYAZLILARDA TEK EKSİK

          Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Libyalı futbolcu Moatasem Al Musrati, karşılaşmada forma giyemeyecek.

        • 6

          BEŞİKTAŞ TEK MAĞLUBİYET ALDI

          Siyah-beyazlı takım, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 10 maçta sahadan bir kez mağlubiyetle ayrıldı.

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig, Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakanın 7'sini kazanırken, 2'sinde ise berabere kaldı.

          Bu karşılaşmalarda 27 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 12 gole engel olamadı.

        • 7

          BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

          Siyah-beyazlı takımın UEFA'ya bildirilen kadrosunda yer alan futbolcular şunlar:

          Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin

          Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Serkan Emrecan Terzi

          Orta saha: Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes

          Forvet: Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu

        • 8

          BEŞiKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

          Siyah beyazlıların Avrupa Ligi maç programı şu şekilde;

          3 Ekim | Beşiktaş-Eintracht Frankfurt

          24 Ekim | Lyon-Beşiktaş

          6 Kasım | Beşiktaş-Malmö

          28 Kasım | Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

          12 Aralık | Bodo Glimt-Beşiktaş

          22 Ocak | Beşiktaş-Athletic Bilbao

          30 Ocak | Twente-Beşiktaş

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarı bugün açılıyor!
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Trump'tan ilginç İsrail-İran yorumu
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        Gerilim yükseldi! Son gelişmeler neler?
        İsrail, Şam'ı vurdu
        İsrail, Şam'ı vurdu
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yabancı işçinin ücreti düşecek
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Eylül enflasyonu ne olur?
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        Kerem ve Orkun yine sahnede!
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        İsrail Beyrut'u yine vurdu
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Dünyanın en iyi 10 forvetini duyurdular!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Türk derbisine yabancı madde engeli!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Okan Buruk'tan F.Bahçe'ye cevap!
        Hastane odasından fotoğraf
        Hastane odasından fotoğraf
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Fatih Terim'e sürpriz talip!
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Denizli'de su alarmı! Kesintiler başlayabilir
        Araç ikiye bölündü! Kaza anı kamerada
        Araç ikiye bölündü! Kaza anı kamerada
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Sinan Ateş davasında karar açıklandı
        Saldırıdan sonra açıklama
        Saldırıdan sonra açıklama
        Habertürk Anasayfa