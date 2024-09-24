Beşiktaş Fibabanka, Buducnost VOLI'yi ağırlayacak
Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını konuk edecek.
BKT Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, yarın Karadağ'ın Buducnost VOLI takımını ağırlayacak.
BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Geçen sezon turnuvada yarı final oynama başarısı gösteren siyah-beyazlılar, grubunu 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada bitirerek play-off'lara yükselmişti.
Play-off'larda İspanya'dan Dreamland Gran Canaria ve İsrail'den Hapoel Shlomo Tel Aviv'i geçen siyah-beyazlı takım, yarı finalde Fransa ekibi JL Bourg'a elenerek finalin bir adım uzağında kalmıştı.