Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Erkin Koray paylaşımı

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, vefat eden sanatçı Erkin Koray için taziye mesajları yayımladı.

Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Erkin Koray’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/2ZcFt7djHe — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 7, 2023

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk müziğinin efsane isimlerinden, değerli sanatçı Erkin Koray'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Erkin Koray'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı Erkin Koray’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/jGDERboAvv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 7, 2023

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından, "Usta sanatçı Erkin Koray’ın vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Erkin Koray’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/XeAhEwQOYw — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 7, 2023

Galatasaray Kulübü ise mesajında "Türk müziğinin duayen ismi Erkin Koray'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum #ErkinKoray'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.