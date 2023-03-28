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Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına devam etti

Giriş: 28.03.2023 - 20:41 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam etti
DHA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig´de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş´in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve duran top çalışmasıyla başladı. Dört takım halinde dar alanda minyatür kale çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig´de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.00´de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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