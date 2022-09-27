Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürüyor. Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne olacak. Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş kötü gidişe dur demek istiyor. Jorge Jesus'un yönetimindeki Fenerbahçe ise derbi galibiyeti ile çıkışını sürdürmek istiyor. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...