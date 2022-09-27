DHA

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlarda bulunan Emre Bilgin, Berkay Vardar, Kevin N´Koudou, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Romain Saiss ve Wout Weghorst´un yanı sıra sakatlığı bulunan Atiba antrenmanda yer almadı. Antrenman öncesinde Rachid Ghezzal, bireysel bir çalışma gerçekleştirirken Nathan Redmond ise kolu bandajlı bir şekilde takımdan ayrı çalıştı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman, koşu ve pas çalışması sonrası yapılan minyatür kale maçla tamamlandı. Antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 13.30´da yapacağı antrenmanlarla devam edecek.