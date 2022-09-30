Türk futbolunun dev çınarları Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezonun ilk derbisinde 2 Ekim Pazar günü kozlarını paylaşacak.
Vodafone Park'ta oynanacak dev maç öncesi iki takımın kilit isimlerini ve teknik direktörlerini masaya yatırdık. İşte derbinin kader adamları...
ISMAEL - JESUS
Ismael:
Beşiktaş'ın başına geçen sezon geçen Fransız teknik adam, siyah-beyazlı takımla Süper Lig'de toplam 15 maça çıktı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ismael'in Beşiktaş'ı maç başı 1.80 puan ortalaması yakaladı. Ismael yönetiminde gol yollarında etkili bir performans sergileyen Kartal, 1.87 gol ortalaması tutturdu.
47 yaşındaki teknik adam, siyah-beyazlı takımla ilk ve tek derbisine geçen sezon Fenerbahçe karşısında çıkarken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.
Jesus:
Sezon başında Fenerbahçe'nin yıllar süren şampiyonluk hasretine son vermek için göreve getirilen Jorge Jesus ise şu ana kadar oynattığı hücum futboluyla sarı-lacivertli camiaya 'özlenen' F.Bahçe'yi izlettirmeyi başardı.
Fenerbahçe ile 6 Süper Lig maçına çıkan Portekizli teknik adam, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Jesus'lu F.Bahçe, istatistiksel olarak da yakaladığı 2.17 puan ve 3.33 gol ortalamasıyla zirve yaptı.
SAISS - SZALAI
Saiss:
Beşiktaş'ın sezon başında Premier Lig ekibi Wolves'tan transfer ettiği Romain Saiss, siyah-beyazlılarda savunmanın değişmez ismi haline geldi. Bu sezon 7 maçın tamamında forma giyen Faslı stoperin maç başına kazandığı ikili mücadele oranı %51 oldu. Saiss ayrıca maç başına 6.9 isabetli uzun top ortalamasıyla da dikkat çekti.
Szalai:
Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa ekiplerini de peşine takan Attila Szalai, bu sezon takımının oynadığı 6 Süper Lig maçında da görev yaptı. Macar stoper, maç başına %65 ikili mücadele kazanma oranıyla Saiss'i sollamış durumda. Szalai'nin maç başına isabetli uzun top ortalaması ise 5.5.
GEDSON - ARAO
Gedson:
Beşiktaş'a sezon başı katılan isimlerden biri olan Gedson Fernandes, 7 Süper Lig maçının tamamında forma giydi. Skor katkısı olarak istenilen performansı henüz yakalayamayan Portekizli orta saha, sadece 1 asist yaptı. Ancak Gedson maç başı 3.1 top çalma istatistiğiyle öne çıkmayı başardı.
Arao:
Jorge Jesus'un özel isteğiyle Flamengo'dan alınan Willian Arao, defansif özellikleriyle ön plana çıksa da forma giydiği 6 Süper Lig maçında 2 asist yaparak skora da katkı yapabileceğini gösterdi.
Maç başına top çalmada 0.8 ortalama tutturan Brezilyalı yıldız, bu alanda ise Gedson'un gerisinde kaldı.
MULEKA - ROSSI
Muleka:
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Jackson Muleka, siyah-beyazlıların Süper Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sında forma giydi. Demokratik Kongo'lu hücum oyuncusu attığı 5 golün yanı sıra 3 de asist yaparak 8 gole direkt katkıda bulundu.
Kanattan ceza sahasına girerek rakip kalede tehlike yaratan Muleka maç başına 3.17 şut ortalamasıyla dikkat çekiyor.
Rossi:
Geçtiğimiz sezondan bu yana Fenerbahçe forması giyten Diego Rossi, Jesus'un en güvendiği isimlerin başında geliyor. Bu sezon 6 Süper Lig maçında da forma giyen Uruguaylı kanat oyuncusu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Maç başına 0.67 şut ortalamasıyla Muleka'nın bir hayli gerisinde kalan Rossi, buna karşın rakip kaleye yaptığı driplingler ve çalışkanlığıyla öne çıkıyor.
WEGHORST - VALENCIA
Weghorst:
Beşiktaş'ın Burnley'den kadrosuna kattığı 1.97'lik dev golcü, geride kalan 7 haftada kalitesini fazlasıyla ispatladı. Hollandalı futbolcu 3 gol atarken, takım arkadaşlarına yaptığı şık ikramlarla adından söz ettirdi.
3 golünün yanına 4 de asist ekleyerek 7 gole direkt katkı yapan Weghorst, %51 ikili mücadele kazanma oranıyla da dikkat çekiyor. Weghorst'un maç başına şut oranı ise 1.86...
Valencia:
Fenerbahçe'nin bu sezon hücumdaki en etkili ismi olan Enner Valencia, forma giydiği 5 maçta kaydettiği 7 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.
7 golünün yanına 2 de asist sığdıran Ekvadorlu yıldız, maç başına 2.60 şut oranı tutturarak Weghorst'u geride bıraktı. Valencia'nın her 47 dakikada 1 gol atması da öne öne çıkan detaylardan biri...
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