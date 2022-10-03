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Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde penaltı tartışması! Penaltı beklenen pozisyon için ne dediler? beIN Trio ekibi değerlendirdi - Futbol Haberleri

Hakem kararları için ne dediler?

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbiyi, beIN Trio ekibi değerlendirdi. İşte pozisyonlarla ilgili yorumlar...

03.10.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

  • Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz sona eren derbiyi, beIN Trio ekibi değerlendirdi. 

  • WEGHORST İLE GUSTAVO POZİSYONU

    SORU: "Weghorst'un Gustavo'ya sarı kart çıkmalı mıydı?"

    Lale Orta: Sarı kart.

    Bülent Yıldırım: Gustavo önce çekiyor ama sonrasında Weghorst'un sol kolu, bilinçli ve kontrolsüz yüze gidiyor. Sarı kart daha doğru olurdu.

    Deniz Çoban: "Hakem çok iyi açıda, görüyor. Sarı kartı kaçırmamalıydı.

  • MULEKA; FAUL KARARI DOĞRU MU?

    SORU: "Muleka, Szalai'ye faul mu yaptı?"

    Bülent Yıldırım: Nizami beden şarjı değil. İlk hedefi rakip. Hakem çok iyi yakalmış. Faul tartışmasız doğru.

    Lale Orta: Muleka rakibine faul yaptı. Nizami şarj değil.

    Deniz Çoban: Szalai'nin yükselme anında bir hamle var, faul. Valerien Ismael'in dördüncü harekete tepkisine kayıtsız kalmamaları gerekirdi. Neden kulübe, dördüncü hakemin üstüne yürrü? Dördündü hakem buna ne yapsın?

  • JOSEF'E KART ÇIKAR MIYDI?

    SORU: "Josef de Souza faul yaptı mı?"

    Lale Orta: Josef de Souza kontrolsüz gelmedi, topa vurmaya geldi. Ve topa vurdu.

    Bülent Yıldırım: Josef topa sert geldi ve dokundu. Faul çalınmaması doğru bir karar.

    Deniz Çoban: Temiz pozisyon, devam kararı doğru.

  • OFSAYT DOĞRU MU?

    SORU: "Beşiktaş'ın sayılmayan golünde ofsayt var mı?"

    Bülent Yıldırım: Sıkıntı yok, ofsayt doğru.

    Lale Orta: Beşiktaş çok ofsayta düştü. Taç antreönür var, ofsayt antrenörü de olmalı. Bunlar hep kaybedilmiş ataklar. Kesinlikle ofsayt. Beşiktaş bu ofsaytları incelemeli.

    Deniz Çoban: Yardımcılar oldukça tecrübeliydi. Ofsayt doğru.

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