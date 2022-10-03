SORU: "Joao Pedro'ya kart gerekir mi?"

Bülent Yıldırım: Topa böyle mi girilir? Tayyip Talha kaçıyor, Pedro o sırada hakeme kadar gidiyor. Temas yok ama Tayyip Talha kendini koruyor. Burada oyunu bozan Pedro. Daha önce böyle giren stoperler de vardı, isim vermeyeceğim. Pedro iyi niyetli gelmiyor, buna şak diye sarı çıkmalıydı. Bu geliş tehlikeli. Rakibin sağlığını riske atıyor. Futbolda böyle dalış yok. Aksi görüş varsa bilemem. Temas olmasa bile, kural kitabına göre sarı gösterilebilir.

Lale Orta: Teşebbüs de cezalandırılır. Burada kayarak kontrolsüz giriş var ama temas yok. Tehlikeli bir hareket var. Ancak temas olmadığı için sarı kart olabilir.

Deniz Çoban: Pedro, Tayyip Talha'nın topunu kesmek için önüne atlıyor. Rakibine dalmak için böyle gelmiyor. Faul olmadığını düşünüyorum. Tayyip Talha'nın yaptığı sportmence değil! Müdahale olmamasına rağmen kıvranıyor.