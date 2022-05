Bilhassa stoperler sorunluydu. Örneğin Novak gol atsa da hazır olmadığından iki gereksiz penaltıya neden oldu. Ama yine de elinden geleni sahaya yansıttı. Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim. Tisserand da beklediğimden çok daha iyiydi. Altay da ikinci yarı iki kritik kurtarışla 1 puanda pay sahibi oldu. İrfan Can her zamanki gibi bitikti. Buna ilaveten her kazanılan serbest vuruşu kullanmak istemesi de büyük egoistlikti."