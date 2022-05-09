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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi yazar yorumları

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe'yi ve maçta yaşananları yorumladı

09.05.2022 - 10:21 | Güncelleme: FUTBOL

  • UĞUR MELEKE

    "Dün dakika 33’tü, ekrana pas istatistiği yansıdı: Beşiktaş 48, Fenerbahçe 68 pas yapmıştı ilk 33 dakikada. Yani ligin iki devi, dakikada toplam 3 buçuk pas ortalamasıyla oynamışlar ilk yarım saati! Stada giden seyirci bilete para veriyor, evinde izleyen Digiturk’e para ödüyor. Bu paranın karşılığı dakikada 3 pas olmamalı. Dakikalar ilerledikçe belki pas istatistiği değişti, ama kaos anlayışı değişmedi. 

  • Dün iki takımın da maçın herhangi bir anında 5 pas üst üste yaptığını zorlukla hatırlıyorum. Sürekli uzun toplar. Sürekli havada ikili mücadeleler. Beşiktaş’ın bu spesifik oyununa karşı İsmail Kartal’ın taktiksel olarak nasıl bir yanıt vereceğini merak ediyordum doğrusu. Tabii ki Vodafone Park’ın atmosferinin, Fenerbahçe’nin deplasman hissini en derinde yaşamasının ve sakat sayısının çokluğunun etkisini de yadsımıyorum. Ama İsmail Kartal’ın da dün rakibine uyduğunu ve adeta bir “Ismael Kartal”a dönüştüğünü söyleyebilirim."

  • ERMAN TOROĞLU

    "Maç hızlı başladı ama futbolcular emniyet kemerlerini takmamışlardı. Öyle pozisyonlar oldu ki birbirlerine bodoslama dalıyorlardı. Bu durumdan hakem bile korktu. Nitekim maç 'bir an evvel bitsin' diye normal uzatmaların hiçbirisini oynatmadı. Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maçtı. Kalite yoktu ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Çirkinlik var mıydı; evet vardı. Sahaya atılan maddeler mesela... Ama bu TFF kurumları dahil yaptığı işlere baktığımızda seneye bu işlerin daha fazla olacağı gözüküyor. 

  • Bakalım Ankara'daki genel kurulda cin mi çıkacak, kuş mu çıkacak? Veya bazı tilkiler görevlerine devam mı edecekler? İki takım da taktik faule yeltendi; hakem bunu engelleyemedi. Düdük çalarak maçın temposunu yavaşlattı. Çünkü maçın ipini elinden kaçırmak istemedi. Bazı jokeyler vardır ya 'birinci gelmesin' diye atın gemini çekerler; onun gibi... 'Maç ne kadar yavaş oynanırsa hakem için o kadar avantajlıdır' prensibini bazı abilerine bakarak sahada başarıyla uyguladı. Ne şiş yandı ne kebap!"

  • AHMET ÇAKAR

    "Sezonun son derbisinde kazanan olmadı ama özellikle ilk yarı tam bir dövüş vardı. Sahanın her yerinde çok konsantre olmuş Beşiktaş, rakibine bastı, top yaptırmadı, kazandığı toplarla da süratle çıkmayı düşündü. Fakat ilk gol çok erken geldi. Kornerden dönen topu Ferdi tamamladı ve Novak ilk etapta ofsaytmış gibi görünse de -ki sonra ofsayt olmadığı kesin anlaşılıyor tamamlayıp golü yaptı. 

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