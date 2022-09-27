Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak dev derbinin bilet fiyatları belli oldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada biletlerin yarın (28 Eylül) saat 10.00'da satışa sunulacağı belirtilirken, bilet fiyatları 270 ile 4580 lira arasında değişiyor.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçında, misafir takım Fenerbahçe'nin taraftarları ise Vodafone Park Stadı'na alınmayacak. Misafir tribünü için ayrılan koltuklar, Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacak.

Beşiktaş - Fenerbahçe marşılaşması için alınan İl Güvenlik Kurulu Kararları şu şekilde:



- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.



- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal eden taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.



- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.



- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.