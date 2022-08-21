İHA

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile Karagümrük, Vodafone Park’ta karşı karşıya gelirken her iki takımın taraftarları da tribünleri doldurdu. Siyah-beyazlılar tribünlerin tamamını doldurarak takımlarına ilk dakikadan itibaren destek verirken, Karagümrük taraftarı da 38 yıl sonra Süper Lig’de ilk kez bir deplasman mücadelesinde tribündeki yerini aldı. 2 sezondur Süper Lig’de mücadele eden kırmızı-siyahlı ekibin taraftarları, ilk sezon pandemi sebebiyle, ikinci sezon da deplasman yasağı sebebiyle takımlarını deplasman karşılaşmalarında yalnız bırakmak zorunda kalmıştı. Karagümrüklüler saat 18.00 itibarıyla Gezi Parkı’nda buluşup, güvenlik önlemleri altında stada geldi.